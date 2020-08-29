Белорусский депутат сообщила о поступившей ей угрозе за отказ сдать мандат

МИНСК, 29 августа./ТАСС/. Депутат Осиповичского избирательного округа Светалана Шутова рассказала, что ей поступила в один из мессенджеров в пятницу анонимная угроза физической расправы в случае, если она откажется сдать свой мандат. Об этом сообщило агентство БелТА в своем Telegram -канале.

Координационный совет белорусской оппозиции неоднократно призывал граждан страны использовать законные мирные формы протеста, в том числе отзыв депутатов. По данным интернет-издания tut.by на среду, в 20 избирательных округах Минска уже началась процедура отзыва депутатов парламента.

"Я всегда уважала чужую точку зрения, когда она высказывалась в глаза, а не вот так за спиной под непонятными никами. Если кого-то не устраивает моя работа - скажите об этом прямо и честно, а не угрозами мне и моим родным, - приводит слова Шутовой БелТА. - Я никогда не скрывала свою позицию и работу. Меня хорошо знают в моем округе, со многими избирателями поддерживаем общение".

Она также констатировала, что не станет поддаваться на провокации.