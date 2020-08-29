Лидер оппозиционной силы Мали исключил возможность стать временным президентом

ПРЕТОРИЯ, 29 августа. /ТАСС/. Лидер влиятельного в Мали "Движения 5 июня - Объединения патриотических сил" (M5-RFP) имам Махмуд Дико заявил, что не намерен добиваться для себя поста президента страны.

"У меня нет амбиций стать президентом Мали, - отметил Дико в опубликованном в субботу интервью французской медиагруппе "Франс-24". - Мое призвание - вести людей к молитве, я останусь имамом".

Захватившие 18 августа в Мали власть военные уже 20 августа встретились с Махмудом Дико. Следствием этого стало заявление M5-RFP о готовности поддержать начатый военными переходный процесс в целях кардинальной реформы государственных основ Мали. Однако, согласно газете Journal du Mali, Дико заявил военным, что они должны находиться у власти не более шести месяцев, после чего необходимо провести в стране выборы.

Во время посещения Мали на минувшей неделе делегацией Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) военные заявили, что останутся у власти все предстоящие три года. При этом ими будет назначен временный президент, возможно, из числа военных.

На состоявшемся 28 августа саммите ЭКОВАС лидерами 14 государств Западной Африки было принято решение о том, что нормализация отношений с Мали возможна при условии, что переходный период просуществует в стране не более 12 месяцев и завершится президентскими и парламентскими выборами. При этом во время переходного периода на постах президента и премьер-министра должны находиться пользующиеся авторитетом гражданские лица. В противном случае введенные в отношении Мали соседними странами санкции, включая закрытие границ, не будут сняты.