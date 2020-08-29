Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

ЦХИНВАЛ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов освободил от должности главу правительства Эрика Пухаева, а также отправил в отставку правительство республики. Исполнять обязанности премьера будет зампредседателя правительства Геннадий Бекоев, следует из обнародованного на сайте президента страны текста указа.

"Постановляю: освободить Пухаева Эрика Георгиевича от должности председателя правительства Республики Южная Осетия согласно его заявлению. Объявить об отставке правительства Республики Южная Осетия. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Южная Осетия на Бекоева Геннадия Борисовича", - говорится в документе.

Бибилов также поручил правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.

В пятницу в центре Цхинвала собрались несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Жители требовали отставки правительства. Вечером в пятницу председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что уходит в отставку по требованию собравшихся на площади в Цхинвале.

Также ранее президент отстранил от должности главу МВД на время расследования. Глава государства взял на контроль расследование и дела о покушении, и дела о превышении полномочий, которые могли привести к смерти задержанного.

Парламент Южной Осетии на внеочередном собрании в субботу принял обращение к президенту об отставке генерального прокурора республики Урузмага Джагаева.​​​​​​