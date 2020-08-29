Парламент Южной Осетии просит у президента отставки генпрокурора после смерти задержанного

ЦХИНВАЛ, 29 августа. /ТАСС/. Парламент Южной Осетии принял обращение к президенту об отставке генерального прокурора республики после смерти подозреваемого в покушении на главу МВД. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе парламента.

"На повестке внеочередной сессии парламента стоял единственный вопрос - об отстранении от должности генерального прокурора Урузмага Джагаева. Большинством голосов депутаты проголосовали за отставку генпрокурора республики", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил ТАСС вице-спикер Александр Плиев, депутаты приняли соответствующее обращение к президенту.

В пятницу в центре Цхинвала собрались несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Жители требовали отставки правительства. Вечером в пятницу председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что уходит в отставку по требованию собравшихся на площади, президент Анатолий Бибилов в субботу принял его отставку.

В свою очередь, президент отстранил от должности главу МВД на время расследования. Также он взял на контроль расследование и дела о покушении, и дела о превышении полномочий, которые могли привести к смерти задержанного.

К утру митинг закончился. В субботу парламент вновь собрался на экстренное заседание. Обсуждается в том числе вопрос отставки генерального прокурора.