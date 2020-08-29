Истребители НАТО сопровождали самолеты РФ над Тихим океаном и трассой Севморпути

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Истребители стран НАТО поднимались на сопровождение российских самолетов над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана, которые проводили полеты в рамках учений "Океанский щит - 2020". Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, под руководством которого проходят эти учения.

"Десять противолодочных самолетов Ту-142 выполнили плановые полеты в дальнюю морскую зону над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана. Самолеты, решающие задачи в дальней морской зоне, сопровождались истребителями стран НАТО", - сказал Евменов, которого цитирует пресс-служба Минобороны РФ в распространенном в субботу сообщении.

Он отметил, что нарушений мер безопасности и Международных правил использования воздушного пространства не допущено. По его словам, в ходе выполнения полетов экипажи морской авиации продемонстрировали высокий профессионализм, подтвердили боевую готовность к решению поставленных задач в любых районах мирового океана при любых условиях обстановки.

Главком также сообщил, что морская авиация четырех флотов Военно-морского флота России выполнила одновременные вылеты в рамках учений "Океанский щит - 2020". "В рамках военно-морского учения "Океанский щит - 2020" и мероприятий боевой подготовки выполнили одновременные вылеты 33 самолета, 15 вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты морской авиации Военно-морского флота", - сказал Евменов.

Он уточнил, что одновременные вылеты совершили восемь самолетов и три вертолета на Черноморском флоте, шесть самолетов и 11 вертолетов на Балтийском флоте, девять самолетов и один вертолет на Тихоокеанском флоте, а также десять самолетов на Северном флоте.

В пятницу в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что истребители стран НАТО поднимались на сопровождение российских самолетов над нейтральными водами Балтийского моря, Северного Ледовитого и Тихого океанов, которые проводили полеты в рамках учений "Океанский щит - 2020". По данным центра, речь идет о самолетах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Дальней авиации Воздушно-космических сил России. Российские самолеты находились в воздухе более 12 часов, за это время они преодолели маршруты протяженностью более 10 тыс. км. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщило, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и ни разу не нарушили воздушное пространство США или Канады.