В центре Минска несколько тысяч женщин проводят акцию протеста

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч женщин около 16:00 начали протестную акцию "Женский марш" в центре белорусской столицы на площади Победы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Собравшиеся несут в руках цветы, бело-красно-белые флаги и бело-красно-белые зонты, а также скандируют "Позор", "Не забудем, не простим", "Жыве Беларусь".

Участницы акции планировали проследовать маршем по проспекту Независимости, но путь им преградили микроавтобусы.

Милиция призывала освободить проезжую часть проспекта, однако какое-то время женщины продолжали по ней двигаться. Правоохранители через мегафон призывала собравшихся не нарушать общественный порядок и прекратить несогласованную акцию. На пути следования манифестантов вдоль тротуаров находятся автозаки и легковые милицейские автомобили. Во время акции милиция предупреждала через громкоговоритель об административной ответственности за участие в акции, однако задержания не проводилось.

Минский метрополитен в 16:35 сообщил, что станции "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Ленина" и "Площадь Победы" (располагаются в районе проведения акции) закрыты на вход и на выход, поезда следуют через них без остановок. В 16:47 станции "Площадь Ленина" и "Площадь Победы" возобновили работу в штатном режиме, однако была закрыта станция "Якуба Коласа", в сторону которой двигалась процессия. Участницы протеста уже прошли площадь Якуба Коласа и направляются по тротуарам в сторону района Уручье, водители проезжающих мимо автомобилей в знак поддержки продолжительно сигналят.

"Радио Свобода" сообщает, что двое его корреспондентов, освещавших акцию в прямом эфире, были задержаны полицией.

Автопробег за власть

В то же время в белорусской столице состоялись два автопробега в поддержку президента республики Александра Лукашенко. Один из них, как сообщило сетевое издание tut.by, под названием "За мир, за Беларусь" прошел в центре города по проспектам Победы и Независимости. В акции участвовало более 100 автомобилей, на которых развевались государственные красно-зеленые флаги Белоруссии. Кроме того, под Минском от мемориального комплекса "Курган славы" был дан старт другому автопробегу сторонников действующей власти - "Золотое кольцо Минщины", - в котором по сообщениям агентства БелТА, приняли участие 800 человек, а общая протяженность маршрута составила 200 км.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.