ЕС при согласии Минска готов участвовать в решении белорусского кризиса

ВИЛЬНЮС, 29 августа. /ТАСС/. Евросоюз готов принять участие в поисках решения кризиса в Белоруссии, однако это стало бы возможным лишь с согласия Минска, которого не наблюдается. Об этом в субботу заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

"Все [в ЕС] хотят активно участвовать в разрешении кризиса. Четкую позицию по этому вопросу занимает Германия", - сказал он.

"Беда в том, что режим (белорусские власти - прим. ТАСС) не идет ни на какой диалог", - добавил Линкявичюс.

В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала официальные результаты голосования, выехала в Литву и инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлено проведение новых выборов.