Правительство Южной Осетии отправлено в отставку после митинга в Цхинвале

К событиям этой недели привел инцидент с покушением на министра внутренних дел Игоря Наниева. Вечером 17 августа в Цхинвале из заброшенного дома была обстреляна машина Наниева. Из трех пуль одна попала в дверь машины со стороны водителя. Никто не пострадал. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям: покушение на жизнь государственного деятеля, а также незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.

ЦХИНВАЛ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в субботу отправил в отставку правительство республики на фоне прошедшего накануне массового несанкционированного митинга после смерти одного из задержанных по подозрению в покушении на главу МВД. Глава государства назначил временного руководителя правительства и пообещал как можно скорее сформировать новый состав кабмина, который займется решением актуальных проблем, в том числе вопросом таможенных отношений с Россией.

Через несколько дней Генпрокуратура сообщила об изъятии более 10 единиц огнестрельного оружия, свыше 3 тыс. патронов, нескольких снарядов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. О задержанных не сообщалось.

Впервые информация о задержании подозреваемых публично появилась только 28 августа, когда стало известно о поступлении в больницу из изолятора в бессознательном состоянии с телесными повреждениями местного жителя Инала Джабиева. Позднее он умер, не приходя в сознание. У больницы собрались родственники задержанного, после они, а также местные жители переместились на центральную Театральную площадь около администрации президента республики.

Тогда же стало известно о том, что президент Анатолий Бибилов провел оперативные совещание с силовиками, где было доложено о задержании троих подозреваемых в покушении. Их доставили в изоляторы МВД 27 августа. После смерти одного из задержанных Генпрокуратура возбудила уголовное дело по превышении полномочий.

Президент потребовал беспристрастного расследования, поручив направить материалы на экспертизу в Ростов-на-Дону, "чтобы не было никаких сомнений в том, что результаты достоверны и на них никто не влиял". Президент также взял на личный контроль расследование дела.

Митинг в Цхинвале

Число митингующих в Цхинвале к вечеру пятницы по различным оценкам составило от нескольких сотен до 1 тыс. человек (население закавказской республики - всего около 50 тыс. человек). Они требовали отставки правительства, а также сведений о расследовании дела. К собравшимся вышел президент и сообщил, что решил на время расследования отстранить от должности министра Наниева, врио главы МВД был назначен замминистра Мераб Пухаев.

Вечером в пятницу об отставке заявил глава правительства Эрик Пухаев, возглавлявший кабмин с 2017 года. Через несколько часов после этого протестующие разошлись.

Прошение Пухаева об отставке было удовлетворено днем в субботу. Также президент отправил в отставку правительство, назначив врио премьера Геннадия Бекоева, занимавшего пост вице-премьера - министра экономического развития республики. Ему 39 лет, он работает на госслужбе с 2004 года. Проходил переподготовку и обучение по государственному и муниципальному управлению в России.

Правительству поручено исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина. Президент в своем обращении к народу пообещал, что новый состав правительства будет сформирован в самое ближайшее время. Ему предстоит решать "самые насущные проблемы, в том числе по таможенным отношениям с Российской Федерацией, и смягчению социально-экономических последствий, связанных с пандемическим заболеванием". Бибилов также сообщил, что 30 августа на заседании оперативного штаба запланировано обсуждение мер, которые позволят снять ограничения на границе Южной Осетии с Россией.

Милиционеры под следствием

Глава республики также заявил в обращении, что восемь сотрудников МВД Южной Осетии находятся под следствием после смерти задержанного в Цхинвале, а трагедия произошла в результате "непрофессионализма и грубого произвола сотрудников правоохранительных органов". Он пообещал, что расследование будет "беспристрастным и оперативным", а виновные в смерти "понесут наказание по всей строгости закона, невзирая на должности и звания".

В Генпрокуратуре сообщили, что двоим задержанным по подозрению в покушении на главу МВД изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Вместе с тем в субботу на внеочередном заседании парламента депутаты приняли обращение к президенту с требованием отправить в отставку генпрокурора Урузмага Джагаева в связи со смертью задержанного. Согласно закону, генеральный прокурор республики назначается и освобождается от должности парламентом по представлению президента. По закону у президента есть 10 дней на ответ парламенту.

Как сообщали в МВД, оперативная обстановка в Южной Осетии контролируемая. Силовики стремятся не допустить попыток "сил", которые, "пользуясь ситуацией, пытаются расшатать обстановку в республике".

Глава государства призвал политические силы и общественность "к взвешенности и ответственности за каждое произнесенное слово или призыв". "Недопустимы любые призывы, направленные на подрыв общественно-политической стабильности в республике. Еще раз повторяю: в республике закон должен быть превыше всего и все виновные в произошедшей трагедии должны понести максимальную ответственность по всей строгости закона", - подытожил президент в своем обращении к народу.