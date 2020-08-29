Би-би-си призвала власти Белоруссии отменить решение о лишении ее журналистов аккредитации

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си осудила власти Белоруссии за лишение аккредитации двух журналистов ее Русской службы, призвав разрешить им продолжать освещать события в стране.

"Мы считаем, что люди в Белоруссии должны иметь доступ к независимым источникам беспристрастной информации о событиях в их стране, - говорится в распространенном корпорацией заявлении. - Русская служба Би-би-си, недельная аудитория которой превышает 5 млн человек, была важным новостным ресурсом для людей в Белоруссии и России во время протестов, последовавших за президентскими выборами. Мы решительным образом осуждаем подавление независимой журналистики. Мы призываем белорусские власти отменить это решение и позволить нашим журналистам продолжить свою работу".

29 августа стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации около 20 журналистов иностранных СМИ. В частности, без аккредитации остались сотрудники германского телеканала ARD и медиагруппы Deutsche Welle, британской медиагруппы Би-би-си, агентств Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, "Радио Свобода" и другие.