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Кризис в Белоруссии

Оппозиция Белоруссии призывает главу МВД страны подать в отставку

Оппозиция Белоруссии призывает главу МВД страны подать в отставку - Колесникова.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
Группа Конституционного комитета Сирии планирует вновь собраться в Женеве
Дата такой встречи будет определена после согласования ее повестки
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