Колесникова назвала манипуляцией заявления Лукашенко о новой конституции Белоруссии

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко о внесении серьезных изменений в конституцию республики являются манипуляциями и попыткой задобрить протестующих. Об этом в субботу заявила член президиума белорусского оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова в ходе прямого эфира на YouTube.

"Сейчас невозможно представить, что действующий президент действительно будет заинтересован в том, чтобы сроков было два, а роль парламента увеличилась, потому что при увеличении роли парламента возможен импичмент, а это как раз то, чего он [Лукашенко] очень сильно боится, - сказала Колесникова. - Поэтому все эти манипуляции, спекуляции на теме конституции и, что можно что-то изменить, на самом деле это такая манипуляция, попытка успокоить нас, задобрить".

"Но мы абсолютно понимаем, что это [заявления Лукашенко о конституционной реформе] то, что вообще не работает и мы не верим ни одному слову и никаким уступкам", - добавил она.

Ранее Лукашенко предлагал внести изменения в конституцию, чтобы перераспределить полномочия властей разных уровней и передать часть прав "вниз". Он также предлагал прописать в основном документе обязательное для претендента на пост президента требование прохождение службы в армии. По его словам, новая конституция должна быть принята на референдуме. Новые выборы, по его словам, возможны лишь после принятия новой Конституции Белоруссии.