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Кризис в Белоруссии

Европейская федерация журналистов призвала Белоруссию аккредитовать всех журналистов

Ранее стало известно, что МИД республики лишил аккредитации около 20 журналистов иностранных СМИ

ТАСС, 29 августа. Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) осудила решение МИД Белоруссии лишить аккредитации ряд журналистов иностранных СМИ и призвала белорусские власти аккредитовать всех приезжающих в республику представителей средств массовой информации. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в субботу на ее официальном сайте.

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"ЕФЖ призывает власти Белоруссии восстановить эти аккредитации, а также выдавать ее любому иностранному журналисту, приезжающему в Белоруссию для освещения протестов, связанных с нарушениями на выборах и насилием со стороны милиции", - говорится в заявлении.

29 августа стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации около 20 журналистов иностранных СМИ. В частности, без аккредитации остались сотрудники германского телеканала ARD и медиагруппы Deutsche Welle, британской медиагруппы Би-би-си, агентств Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, "Радио Свобода" и другие.

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