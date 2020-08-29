Европейская федерация журналистов призвала Белоруссию аккредитовать всех журналистов

ТАСС, 29 августа. Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) осудила решение МИД Белоруссии лишить аккредитации ряд журналистов иностранных СМИ и призвала белорусские власти аккредитовать всех приезжающих в республику представителей средств массовой информации. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в субботу на ее официальном сайте .

"ЕФЖ призывает власти Белоруссии восстановить эти аккредитации, а также выдавать ее любому иностранному журналисту, приезжающему в Белоруссию для освещения протестов, связанных с нарушениями на выборах и насилием со стороны милиции", - говорится в заявлении.

29 августа стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации около 20 журналистов иностранных СМИ. В частности, без аккредитации остались сотрудники германского телеканала ARD и медиагруппы Deutsche Welle, британской медиагруппы Би-би-си, агентств Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, "Радио Свобода" и другие.