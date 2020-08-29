Оппозиция в Белоруссии заявила о намерении создать политическое движение

"В наших планах есть создание движения", - сказала в субботу член президиума оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова в ходе прямого эфира на YouTube, отвечая на вопрос о возможности формирования политической партии.

По ее словам, члены совета еще "к этому вопросу будут возвращаться". "Но очень важно понимать, что уже 20 лет, как в стране не было зарегистрировано ни одной новой партии, - продолжала она. - Это говорит о том, что механизмы по созданию партии и ее регистрации, скорее всего, не работают или очень плохо работают, как и все остальные законы у нас".

Финансирование оппозиции

Колесникова заявила, что члены Координационного совета оппозиции Белоруссии работают бесплатно. "Никто из нас за все время не получал деньги за то, что мы делаем", - отметила она, уточнив, что члены совета работают как волонтеры.

Совет никогда не просил Запад о предоставлении финансирования, подчеркнула Колесникова. "Про 53 млн [евро], о которых говорили представители ЕС, мы узнали из СМИ, мы их не просили", - заверила она.

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Берлине заявил, что Еврокомиссия готова предложить, чтобы часть денег из €53 млн, которые ЕС предполагает выделить Белоруссии, распределялась через Координационный совет. До этого институты ЕС воздерживались от любых форм официального или фактического признания этой структуры белорусской оппозиции.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что выделит €53 млн помощи народу Белоруссии в связи с событиями в стране: €1 млн пойдет на развитие гражданского общества и СМИ, €2 млн - на поддержку пострадавших в ходе протестов, 50 млн - на борьбу с пандемией коронавируса.

Помощь от Союзного государства

Вопрос о помощи Белоруссии по линии Союзного государства не стоит в повестке оппозиционного Координационного совета, заявила Колесникова.

"В общебелорусской повестке [Координационного совета] нет вопроса о помощи Союзного государства", - сказала она. "У нас есть три конкретных запроса: свобода всем политзаключенным, расследование всех фактов убийств и пыток, новые честные выборы", - заявила Колесникова. Она отметила, что тема помощи в рамках Союзного государства Белоруссии и России даже не обсуждается во время различных встреч и акций оппозиции. В заключение она лишь добавила, что "любые союзы с государствами, в том числе Союзное государство, должны быть направлены на интересы Беларуси".