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Кризис в Белоруссии

Сотрудники немецкого телеканала ARD были задержаны в Минске

Речь идет о гражданах России и Белоруссии

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники немецкого телеканала ARD были задержаны в пятницу вечером в Минске. Об этом телеканал сообщил в субботу.

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"Вчера вечером перед отелем в Минске была задержана группа операторов ARD, они на протяжении ночи оставались в отделении", - говорится в сообщении. Речь идет о гражданах России и Белоруссии. По сообщению телеканала, у них была аккредитация.

Все задержанные были отпущены утром в субботу. Двое россиян были высланы, гражданина Белоруссии ожидает судебный процесс, отметил телеканал.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас подверг критике задержания репортеров в Белоруссии. "Абсолютно неприемлемо, когда журналистов произвольно задерживают без каких-либо правовых оснований и лишают их разрешения на работу, лишают возможности выполнять важную работу", - сказал он. Произошедшее он назвал "атакой на свободу прессы".

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