В Минске завершился протестный марш женщин

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Акция протеста "Женский марш", участие в которой приняли несколько тысяч демонстранток, завершилась в белорусской столице, передает корреспондент ТАСС с места событий.

По призыву оппозиции шествие началось около 16:00, когда первые участницы акции с бело-красно-белыми флагами и зонтиками и цветами в руках двинулись от площади Победы в сторону площади Независимости. Первоначально протестующие планировали пройти по одной из центральных магистралей города - проспекту Независимости, однако путь им преградили микроавтобусы милиции. Тогда женщины развернулись и двинулись обратно в сторону места сбора, скандируя "Позор", "Не забудем, не простим" и "Жыве Беларусь". В какой-то момент к мероприятию присоединилась член президиума оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова.

В сопровождении милицейских автомобилей и автозаков женщины прошли мимо Комаровского рынка в сторону улицы Немига и далее на площадь Бангалор, находящуюся в северной части города в 3 км от центра. В ходе марша участницы несколько раз выходили на проезжую часть, однако сотрудники милиции возвращали процессию на тротуары. Правоохранители через громкоговорители предупреждали собравшихся об административной ответственности за участие в несанкционированной акции, однако не проводили задержания. Маршрут шествия постоянно претерпевал изменения, поскольку, наталкиваясь на кордон из силовиков, процессия меняла направление, не вступая в конфликт с правоохранителями.

Завершился марш на проспекте Независимости рядом с метро "Академия наук".

По мере продвижения протестующих минский метрополитен временно закрывал на вход и выход расположенные рядом станции. К 18:34 метро полностью восстановило работу в штатном режиме.