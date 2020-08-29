Жители вновь собрались перед администрацией президента в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 29 августа. /ТАСС/. Жители столицы Южной Осетии вновь собрались на несанкционированный митинг перед администрацией президента в Цхинвале. В настоящий момент на площади находятся около 300 человек, сообщил ТАСС врио министра внутренних дел страны Мераб Пухаев.

"На Театральной площади вновь собираются люди на несанкционированный митинг. В настоящее время их уже более 300 человек", - сказал Пухаев.

Он отметил, что правоохранительные органы держат ситуацию под контролем. Митингующие ведут себя спокойно, однако митинг не согласован с властями.

В пятницу в центре Цхинвала собрались несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя Инала Джабиева, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Жители требовали отставки правительства. По разным оценкам, количество собравшихся достигало тысячи человек. Вечером в пятницу глава правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что уходит в отставку по требованию собравшихся на площади.

В субботу президент удовлетворил прошение Пухаева и отправил в отставку правительство, врио премьера назначен зампредседателя кабмина Геннадий Бекоев. Также ранее президент отстранил от должности главу МВД на время расследования.

Глава государства взял на контроль расследование и дела о покушении, и дела о превышении полномочий, которые могли привести к смерти задержанного. Он заявил, что восемь сотрудников МВД Южной Осетии находятся под следствием в связи со смертью задержанного в Цхинвале, а трагедия произошла в результате "непрофессионализма и грубого произвола сотрудников правоохранительных органов".

Парламент Южной Осетии на внеочередном заседании в субботу принял обращение к президенту об отставке генерального прокурора республики Урузмага Джагаева.