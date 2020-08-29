CNN: разведка США прекращает брифинги по безопасности на выборах для Конгресса

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Аппарат директора национальной разведки США перестанет проводить для членов профильных комитетов обеих палат Конгресса брифинги, посвященные вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в ноябре выборах. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на источник в администрации Соединенных Штатов.

По данным этого источника, аппарат директора национальной разведки США уведомил комитеты и подкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей о том, что ограничится в дальнейшем только письменными сообщениями по упомянутой выше теме. Остальные ведомства, участвующие в обеспечении безопасности на выборах, будут по-прежнему проводить для законодателей брифинги и регулярно направлять им информацию в письменной форме. Речь идет о министерстве юстиции, министерстве обороны и министерстве внутренней безопасности.

Телекомпания напоминает о том, что за брифинги по данному вопросу отвечает глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина. Он 7 августа выступил с утверждением, что "Россия использует спектр мер", чтобы "очернить бывшего вице-президента Джозефа Байдена" - основного соперника республиканца Дональда Трампа на выборах. Он также полагал, что некие "связанные с Кремлем" лица "пытаются продвигать кандидатуру президента Трампа в соцсетях и на российском телевидении".

Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.