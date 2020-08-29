Второй несанкционированный митинг в Цхинвале завершился

ЦХИНВАЛ, 29 августа. /ТАСС/. Второй несанкционированный митинг в центре Цхинвала, на который в субботу вечером собрались несколько сотен жителей, завершился, сообщил ТАСС врио министра внутренних дел Мераб Пухаев.

"Люди на площади разошлись. Обстановка в столице спокойная, находится под контролем правоохранительных органов", - сказал он.

Ранее он сообщал, что на второй несанкционированный митинг в центре югоосетинской столицы в субботу собрались около 300 человек. Как пояснял спикер парламента республики Алан Тадтаев (пропрезидентсткая партия "Единая Осетия"), собравшиеся требовали отставки генерального прокурора и объективного расследования смерти задержанного силовиками местного жителя Инала Джабиева, который подозревается в покушении на главу МВД Южной Осетии.

"Люди на площади расходятся. Мы пришли к общему мнению, чтобы вновь собраться здесь, на площади, в понедельник, в день похорон погибшего Джабиева. Люди просят проводить его в последний путь с Театральной площади. С этим согласны и родственники погибшего", - сказал ТАСС вице-спикер парламента Александр Плиев ("Народная партия").

Депутат Зита Бесаева ("Ныхас") уточнила, что протестные акции продолжатся после похорон умершего. "Люди решили вновь собраться здесь после похорон и выслушать решение президента по поводу выполнения ранее озвученных требований", - отметила она.

О ситуации в Цхинвале

В пятницу в центре Цхинвала собрались несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя Инала Джабиева, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Жители требовали отставки правительства. По разным оценкам, количество собравшихся достигало тысячи человек. Вечером в пятницу глава правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что уходит в отставку по требованию собравшихся на площади.

В субботу президент удовлетворил прошение Пухаева и отправил в отставку правительство, врио премьера назначен зампредседателя кабмина Геннадий Бекоев. Также ранее президент отстранил от должности главу МВД на время расследования.

Глава государства взял на контроль расследование и дела о покушении, и дела о превышении полномочий, которые могли привести к смерти задержанного. Он заявил, что восемь сотрудников МВД Южной Осетии находятся под следствием в связи со смертью задержанного в Цхинвале, а трагедия произошла в результате "непрофессионализма и грубого произвола сотрудников правоохранительных органов".

Парламент Южной Осетии на внеочередном заседании в субботу принял обращение к президенту об отставке генерального прокурора республики Урузмага Джагаева.