В Латвии завершилось голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу

РИГА, 29 августа. /ТАСС/. Голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу завершилось в Латвии в субботу в 22:00 (время совпадает с московским). Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики начала подсчет голосов. Предварительные результаты выборов будут известны в ночь на воскресенье.

Большую часть предварительных результатов голосования Центризбирком обещает обобщить и опубликовать к 3-4 часам утра. "Сначала будут известны предварительные результаты по спискам кандидатов, а также то, какие списки преодолели пятипроцентный барьер и смогут претендовать на мандаты в Рижской думе. В свою очередь к утру будут доступны также предварительные результаты выборов по каждому кандидату", - указывает ЦИК. Окончательные результаты Центризбирком должен объявить не позднее, чем в течение семи дней после выборов - до 5 сентября.

В целом выборы прошли в спокойной обстановке, без каких-либо серьезных инцидентов. Служба государственной безопасности Латвии сообщила, что получила сигнал, связанный с возможным подкупом избирателей, который не подтвердился. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в день голосования получило и проверяет пять сигналов о возможных случаях нарушений предвыборной агитации, в том числе связанных с неразрешенной торговлей печатными изданиями, где размещена политическая реклама. В свою очередь Государственная полиция республики начала административный процесс о нарушении запрета на агитацию в день выборов из-за распространения в одном из районов Риги листовок некоей партии, название которой не разглашается.

Всего в Риге работали 156 избирательных участков, граждане могли проголосовать на любом из них. В Рижскую думу должно быть избрано 60 депутатов. На места в городском парламенте претендуют 707 кандидатов, объединенных в 15 списков. Чтобы пройти в думу, политической силе необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Согласно последним данным ЦИК, активность избирателей на внеочередных выборах в Рижскую думу составила 38,57% - 163 014 человек, включая данные предварительного голосования. Всего, по данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии, в списках избирателей на выборах были зарегистрированы 422 681 человек. Голосовать могли совершеннолетние граждане Латвии и других стран ЕС, место жительства которых зарегистрировано на территории Риги.

Особое внимание на выборах в Рижскую думу было уделено вопросам безопасности в связи с пандемией. Для снижения риска распространения вируса Центризбирком призвал избирателей использовать средства для прикрытия рта и носа, соблюдать дистанцию в два метра, при входе на участок дезинфицировать руки, а для голосования использовать свои письменные принадлежности. При необходимости одноразовую защитную маску для лица и авторучку можно было получить и на участке.