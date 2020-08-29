СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатов

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам оказания давления на депутатов в различных мессенджерах с угрозами и требованием сдать свои мандаты. Об этом в субботу в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил оперативный сотрудник.

"Установлено, что указания по осуществлению противоправной деятельности в отношении депутатов поступили в Координационный совет из-за рубежа. Как минимум два сообщения с угрозами направлены из Великобритании. Проводятся следственные и оперативные мероприятия. Виновные будут привлечены к установленной законодательством ответственности, где бы они не находились", - приводит слова сотрудника агентство БелТА.

По данным агентства, "иностранные центры грозят расправой тем, кто поддерживает нынешний курс страны" и за последние две недели были случаи травли в интернете и угроз физической расправы. "Исходит это из зарубежных центров в Польше и Чехии через отдельных членов так называемого Координационного совета, а также через некоторые Telegram-каналы", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу депутат Осиповичского избирательного округа Светлана Шутова рассказала, что ей поступила в один из мессенджеров в пятницу анонимная угроза физической расправы, в случае если она откажется сдать свой мандат.

Координационный совет белорусской оппозиции неоднократно призывал граждан страны использовать законные мирные формы протеста, в том числе отзыв депутатов. По данным интернет-издания tut.by на среду, в 20 избирательных округах Минска уже началась процедура отзыва депутатов парламента.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала официальные итоги голосования. На этом фоне в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти требуют прекратить незаконные акции.