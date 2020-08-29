Байден вновь упрекнул Трампа за его бездействие в связи с утверждениями об РФ и талибах

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в субботу вновь упрекнул действующего главу государства Дональда Трампа за его, по мнению демократа, бездействие в свете приписываемых Москве прессой США неподтвержденных попыток предлагать афганским боевикам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих.

"Как президент я никогда не буду, ничего не делая, молча стоять перед сообщениями разведки о том, что Кремль предлагал награду за головы американских военных, несущих службу в Афганистан", - сказал Байден, выступая на видеоконференции, организованной Ассоциацией Национальной гвардии США (National Guard Association of the United States).

"Я не могу представить, какое чувство предательства испытали родители наших мужчин и женщин, дислоцированных в Афганистане <...>. Знать, что президент до сих пор даже не поднял этот вопрос [в разговоре] с [президентом РФ] Владимиром Путиным", - добавил кандидат в президенты США.

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности США при Белом доме обсуждал эту тему в конце марта.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал упомянутые утверждения ложью и "абсолютной уткой". МИД РФ 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию, 28 июня написал в Twitter, что разведка США признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Он предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев. Затем должностные лица США высокого ранга неоднократно комментировали эти сведения, признавая, что никаких подтверждений им не нашли.