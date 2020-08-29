Глава финского МИД встретился в Литве с Тихановской

ХЕЛЬСИНКИ, 29 августа. /ТАСС/. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто встретился в субботу во время визита в Литву с находящейся там Светланой Тихановской, баллотировавшейся на пост президента Белоруссии. Об этом он сообщил в Twitter.

В Вильнюсе глава финского МИД встречался со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом. Они, в частности, обсуждали "важность сотрудничества стран Северной Европы и Балтии".

"Я встретился также с оппозиционным кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Белорусская оппозиция стремится наладить диалог с правительством страны", - написал Хаависто.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.