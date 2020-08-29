В ФРГ заявили, что беспорядки в Берлине не представляли угрозы российскому посольству

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Примерно 2-3 тыс. правых экстремистов собрались в районе посольства РФ в германской столице в субботу, протестуя против антикоронавирусных мер правительства ФРГ, непосредственной угрозы дипмиссии не было. Об этом сообщил в субботу журналистам сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель, подводя итоги акций протеста.

"Непосредственной угрозы посольству России не возникло", - сказал он. "Там собрались от 2 до 3 тыс. правых экстремистов, "рейхсбюргеров" [крайне консервативное движение в ФРГ]. Дело дошло до того, что в полицейских полетели камни и бутылки", - сообщил политик.

В посольстве РФ в ФРГ пока не прокомментировали ситуацию.

В столице ФРГ в субботу прошла масштабная демонстрация противников коронавирусных ограничений. Изначально участники планировали пройти по центру Берлина и затем устроить митинг у Колонны Победы на площади Большая Звезда. Однако полиция приняла решение не допустить продвижения людей из-за несоблюдения дистанции и отсутствия защитных масок. Часть протестующих однако направилась к Колонне Победы, их маршрут пролегал по улице Унтер-ден-линден как раз мимо посольства России. Там марш "застыл" - некоторые демонстранты остались на месте перед зданием дипмиссии.

Во время последовавших беспорядков пострадали как минимум семь сотрудников правоохранительных органов. В районе российской дипмиссии были задержаны около 200 человек, всего в Берлине - около 300. По оценке властей, акции протеста в городе собрали от 35 тыс. до 38 тыс. человек.

Демонстрация была организована общественным движением "Querdenken 711". Последняя крупная акция против коронавирусных ограничений прошла в германской столице 1 августа. В ней приняли участие 20 тыс. человек. Причем многие осознанно нарушали правила социальной дистанции и масочного режима.

За все время эпидемии в ФРГ заразились 240 986 человек, умерли 9 289 пациентов.

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