Агентство AP просит Белоруссию возобновить аккредитацию журналистов ряда иностранных СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Американское информационное агентство Associated Press (AP) призывает власти Белоруссии вернуть аккредитацию журналистов ряда иностранных СМИ. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении директора AP по взаимоотношениям со СМИ Лорен Истон.

Она подтвердила, что двое журналистов AP были депортированы из Белоруссии в Россию, а журналисты агентства в республике получили уведомления о лишении их аккредитации. "Associated Press решительно осуждает это неприкрытое нападение на свободу прессы в Белоруссии. AP призывает белорусские власти возобновить аккредитацию независимых журналистов и позволить им продолжать сообщать миру факты о происходящем в Белоруссии", - сказала Истон.

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) осудила решение МИД Белоруссии лишить аккредитации ряд журналистов иностранных СМИ и призвала белорусские власти аккредитовать всех приезжающих в республику представителей средств массовой информации.

29 августа стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации около 20 журналистов иностранных СМИ. В частности, без аккредитации остались сотрудники германского телеканала ARD и медиагруппы Deutsche Welle, британской медиагруппы Би-би-си, агентств Associated Press, Reuters, France-Presse, "Радио Свобода" и другие.