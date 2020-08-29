Лидер "Русского союза Латвии" назвал катастрофой низкую явку на выборах в Рижскую думу

РИГА, 29 августа. /ТАСС/. Низкая явка избирателей на внеочередных выборах в Рижскую думу является катастрофой латвийской политики. Такое мнение в субботу высказал один из лидеров партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) и кандидат в мэры Риги от этой политической силы Мирослав Митрофанов.

"Это катастрофа для латвийской политики. Если в соседних странах политическая активность растет, то в Латвии все наоборот. Очень большое разочарование в стране, нет желания что-либо менять", - сказал он местному агентству LETA.

Невзирая на благоприятные для РСЛ данные экзитпола, Митрофанов с осторожностью их оценивает. "Мы хорошо помним, что было три года назад в Риге, когда ночью ситуация резко изменилась, и волнение быстро сменилось разочарованием", - отметил политик. По его словам, многие русскоязычные жители Латвии отказываются во время опросов на выборах говорить о своих политических симпатиях.

По данным экзитпола, который провели информагентство LETA, Латвийское телевидение, Латвийское радио, а также Рижский университет им. Страдыня в сотрудничестве с исследовательским центром СКДС, список "Для развития / За!" и "Прогрессивные" лидирует на внеочередных выборах в Рижскую думу с 26,6%, второе место получит социал-демократическая партия "Согласие" (18,9%). Пятипроцентный барьер также преодолевает "Новое единство" (14,8%), единый список национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" и Латвийского объединения регионов (8,8%), "Честь служить Риге" (7,4%), Новая консервативная партия (6,2%) и РСЛ (5,2%).

Голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу завершилось в Латвии в субботу в 22:00 (время совпадает с московским). Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики начала подсчет голосов. Предварительные результаты выборов будут известны в ночь на воскресенье. Всего в Риге работали 156 избирательных участков, граждане могли проголосовать на любом из них. В Рижскую думу должно быть избрано 60 депутатов. На места в городском парламенте претендуют 707 кандидатов, объединенных в 15 списков. Чтобы пройти в думу, политической силе необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Согласно последним данным ЦИК, активность избирателей на внеочередных выборах в Рижскую думу за два часа до закрытия участков составила 38,57%, или 163 014 человек, включая данные предварительного голосования. Всего, по данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии, в списках избирателей на выборах был зарегистрирован 422 681 человек. Голосовать могли совершеннолетние граждане Латвии и других стран ЕС, место жительства которых зарегистрировано на территории Риги.