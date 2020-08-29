СМИ: глава ПНС Ливии назначил нового министра обороны и начальника генштаба ВС

РАБАТ, 29 августа. /ТАСС/. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж в субботу назначил нового министра обороны и начальника генерального штаба вооруженных сил.

Как сообщает информационный портал "Ахбар Либия", по итогам заседания Президентского совета под председательством Сарраджа было принято решение назначить главой Минобороны Салахаддина ан-Намруша, который до сих пор занимал пост заместителя руководителя оборонного ведомства.

Другим указом Саррадж назначил Мухаммеда Али аль-Хаддада начальником генерального штаба армии ПНС. Прежде он командовал центральным военным округом.

Назначение в силовом блоке произошли на фоне продолжающихся с 23 августа протестных акций, участники которых осуждают коррупцию чиновников, действия ПНС, вызвавшие ухудшения условий жизни населения. Митингующие требуют свержения правящего режима, смены политического и социально-экономического курса.

Ранее в пятницу стало известно, что решением Сарраджа отправлен в отставку министр внутренних дел Фатхи Али Башага. Причиной стало использование огнестрельного оружия органами правопорядка для разгона мирных протестующих. Тем временем Башага уже заявил, что готов дать все разъяснения следственной комиссии, причем "публично и в прямом эфире". При этом он подверг резкой критике коррупционеров, из-за которых "ливийцы ежедневно живут в ужасных условиях".

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - ПНС в Триполи и пользующиеся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара парламент и временный кабинет на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, столичный кабмин обратился за поддержкой к Турции, при помощи которой его формированиям удалось вернуть часть потерянных ранее территорий.