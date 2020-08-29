Демократы считают, что Россия больше других стран пытается повлиять исход выборов в США

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Россия по сравнению с другими странами наиболее активно пытается повлиять на исход выборов, которые пройдут в США в ноябре. С таким утверждением выступили в субботу спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и председатель спецкомитета по разведке нижней палаты американского законодательного органа Адам Шифф (оба демократы от штата Калифорния).

"Вместо прозрачности администрация [президента США Дональда] Трампа <...> уже стремилась продвигать ложную версию об эквивалентности заинтересованности нескольких стран в [американских] выборах и политике США. Цели и действия России, Китая и Ирана - не одно и то же. Только одна страна - Россия - активно предпринимает комплекс мер, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить исход [голосования], который Кремль считает наиболее отвечающим его интересам", - утверждается в совместном заявлении конгрессменов.

Это заявление Пелоси и Шифф подготовили в связи с решением директора национальной разведки США прекратить проводить для членов Конгресса брифинги, посвященные вопросам обеспечения безопасности на предстоящих выборах. "Аппарат директора национальной разведки проинформировал нас о том, что больше не будет проводить брифинги для членов Конгресса <...> относительно усилий иностранных государств по вмешательству в предстоящие выборы. Это представляет собой шокирующий отказ от своих законных обязанностей держать Конгресс в курсе, а также предательство по отношению к праву общественности знать, как иностранные державы пытаются подорвать нашу демократию", - считают законодатели.

"Эти разведданные принадлежат американскому народу, а не ведомствам, которые являются их хранителями. И у американского народа есть право и необходимость знать, что другая страна, Россия, пытается помочь решить, кто должен быть президентом [США]", - утверждают Пелоси и Шифф. По их мнению, решение о прекращении брифингов является постыдным и "демонстрирует, что администрация Трампа из политических соображений старается утаить от Конгресса и американцев информацию, связанную с выборами".

Пелоси и Шифф при этом выразили надежду на то что брифинги все-таки будут возобновлены. "Если они не собираются [делать это], мы рассмотрим полный спектр инструментов, которые есть в распоряжении Палаты представителей, чтобы добиться [их] согласия [на возобновление брифингов]", - отметили законодатели.

Как сообщила ранее со ссылкой на источник телекомпания CNN, аппарат директора национальной разведки уведомил комитеты и подкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей о том, что ограничится в дальнейшем только письменными сообщениями по упомянутой выше теме. Остальные ведомства, участвующие в обеспечении безопасности на выборах, будут по-прежнему проводить для законодателей брифинги и регулярно направлять им информацию в письменной форме. Речь идет о министерстве юстиции, министерстве обороны и министерстве внутренней безопасности.

Данные контрразведки

7 августа директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина выступил с утверждением, что Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешаться в американский избирательный процесс. По мнению Эванины, Россия якобы пытается "очернить" кандидата от демократов Джозефа Байдена. В свою очередь Китай и Иран, как полагает руководитель (NCSC), не хотят переизбрания Трампа на второй срок.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".