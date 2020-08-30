В Черногории пройдут парламентские выборы

БЕЛГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Парламентские выборы в Черногории пройдут в воскресенье на фоне второй волны эпидемии коронавируса, экономического кризиса, упадка туристической отрасли и восьмимесячных протестов верующих против притеснения православной церкви. Как сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) Черногории, одновременно с парламентскими выборами состоятся местные выборы в Будве, Которе, Тивате, Андриевице и Гусине.
По данным ГИК, правом голоса на предстоящем волеизъявлении обладают 540 026 человек из 620 тыс. населения страны. Избирателям предстоит выбрать из шести коалиций и пяти политических партий. Под номером один в списках стоят социал-демократы Ивана Брайовича, на втором - "Боснийская партия", на третьем партия "Хорватская гражданская инициатива", на четвертом - Социал-демократическая партия "Сильная Черногория", на пятом - Хорватская партия реформ Черногории, на шестом - коалиция "Черное на белое", объединяющая Гражданское движение URA, Союз граждан CIVIS, Союз правды и примирения, на седьмом - коалиция албанских партий, на восьмом - коалиция вокруг правящей Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича "Решительно за Черногорию! ДПС-Мило Джуканович". Крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" во главе с профессором Здравко Кривокапичем расположилась в списке под номером девять, на 10 месте "Албанский список Генчи Ниманбегу и Ника Джелосая", на 11 месте - оппозиционная коалиция "Мир - наша нация".
Выборы станут 11-ми по счету с момента введения многопартийной системы в стране. Черногория - это парламентская республика, в которой законодательным органом является однопалатный парламент - Скупщина, состоящий из 81 депутата. Помимо законотворчества, в ее полномочия входит принятие конституции, парламент также утверждает и освобождает от должности премьер-министра и членов правительства, председателя Верховного и Конституционного судов, генпрокурора, принимает бюджет.
Депутаты избираются на четыре года прямым тайным голосованием по системе пропорционального представительства (закрытые списки). Чтобы пройти в парламент, партиям и коалициям необходимо преодолеть 3-процентный барьер. Для политических объединений, представляющих национальные меньшинства действует дополнительное правило. Если ни одно из них преодолевает заградительный барьер в 3%, то он снижается до 0,7%. Партии хорватского меньшинства получают по одному мандату каждая, если за них отдали голоса минимум 0,35% избирателей.
Основные противники
Главными конкурентами на предстоящих выборах станут правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории и оппозиционная коалиция "За будущее Черногории".
Демократическая партия социалистов Черногории была создана в 1991 году Мило Джукановичем, который с тех пор является ее председателем и непрерывно находится у власти. Партия обещает повышение качества жизни пожилых, строительство новых домов для всех граждан, улучшение положения людей с ограниченными возможностями, а также соблюдение принципа терпимости, в том числе к членам ЛГБТ-сообщества. Внешнеполитическими приоритетами ДПС являются дальнейшее развитие отношений с НАТО (член с 2017 года) и завершение процесса вступления в Евросоюз (кандидат с 2010 года). В преддверии выборов и в связи с тяжелой ситуацией в туристической отрасли Мило Джуканович заявил о намерении улучшать отношения с Россией, против которой его режим ввел санкции и которую он ранее обвинял во вмешательстве во внутренние дела Черногории.
Оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" объединяет около 10 партий, входящих в политическое движение "Демократический фронт". Кроме Демфронта, в коалицию вошли Социалистическая народная партия Черногории, движение "Объединенная Черногория", партия "Настоящая Черногория", Югославская коммунистическая партия Черногории, "Рабочая партия", "Партия сербских радикалов", "Партия пенсионеров", партия "Народное движение". Помимо партий, в коалицию входят многочисленные внепартийные представители черногорского общества, профсоюзы и профессиональные организации. Возглавляет коалицию не принадлежащий ни к одной из партий профессор университета Здравко Кривокапич, который в настоящий момент является самым популярным политиком в стране.
Как заявил Кривокапич в комментарии ТАСС, его коалиция намерена в первую очередь отменить Закон о свободе вероисповедания, ущемляющий православную церковь. В планах оппозиции борьба с коррупцией и бандитизмом. По словам Кривокапича, в случае победы оппозиция восстановит дружеские отношения с Российской Федерацией и продолжит свое движение в ЕС, которое "буксует" уже восемь лет.
Позиция церкви
На выборах ключевую роль может сыграть позиция православной церкви. Гонения власти и попытки отнять у церкви ее имущество привели к массовым многомесячным молитвенным протестам.
Духовный лидер страны, митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, чей авторитет в стране непререкаем, заявил, что пойдет голосовать впервые за 82 года своей жизни и призывает к этому своих сограждан. Митрополит призвал верующих активно принимать участие в народном волеизъявлении и "голосовать по совести", за "человеческое достоинство, а не за тех, кто строит будущее Черногории на ложной идеологии, безбожной и антирелигиозной".
В свою очередь популярный в народе епископ Иоанникий, возглавляющий Будимлянско-Никшичскую епархию Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ), призвал граждан страны "не бояться" и "голосовать за свободу".
Прихожане Сербской православной церкви с конца 2019 года проводят массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В его поддержку проголосовали 45 депутатов в 81-местном парламенте из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря его подписал президент Мило Джуканович.
Джуканович обвиняет СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Президент заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви власти страны намерены изымать церковную собственность у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая почитаемый в православном мире монастырь Острог.
Мнение эксперта
Как заявил в комментарии ТАСС черногорский эксперт Игор Дамьянович, исход выборов в Черногории предсказать чрезвычайно трудно. По его мнению, в случае честных выборов Джуканович не набрал бы и 40%, однако в населенных албанцами приграничных районах на юге страны в списки внесено огромное число "избирателей-фантомов", что может оказать влияние на весь выборный процесс.
"На предстоящих выборах большое значение будут иметь "избиратели-фантомы", то есть избиратели, многократно внесенные в списки. Еще одним иллюстративным моментом является то, что города на границе с Албанией имеют в среднем на 20% больше избирателей, чем совершеннолетних граждан, порой этот показатель доходит до 50%. Если участь, что в странах ЕС процент избирателей составляет 70-75% от всего населения, то в Черногории этот показатель составляет 85% (540 тыс. избирателей на 620 тыс. населения). Включая несовершеннолетних и не имеющих права голоса, число несуществующих избирателей в избирательных списках достигает 19-20%, таким образом, возможно каждый пятый избиратель в списках является спорным", - пояснил он.
"Голоса из районов вдоль с границей непризнанного Косова и с Албанией невозможно оценить, их численность станет главным источником неопределенности на предстоящих выборах, без этих голосов Джуканович был бы разбит наголову. Тем не менее, недовольство граждан настолько велико, что оно может привести к смене режима. В то же время стремление режима удержать власть любой ценой может привести к серьезным последствиям", - заключил эксперт.