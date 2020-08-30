В Черногории пройдут парламентские выборы

БЕЛГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Парламентские выборы в Черногории пройдут в воскресенье на фоне второй волны эпидемии коронавируса, экономического кризиса, упадка туристической отрасли и восьмимесячных протестов верующих против притеснения православной церкви. Как сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) Черногории, одновременно с парламентскими выборами состоятся местные выборы в Будве, Которе, Тивате, Андриевице и Гусине.

По данным ГИК, правом голоса на предстоящем волеизъявлении обладают 540 026 человек из 620 тыс. населения страны. Избирателям предстоит выбрать из шести коалиций и пяти политических партий. Под номером один в списках стоят социал-демократы Ивана Брайовича, на втором - "Боснийская партия", на третьем партия "Хорватская гражданская инициатива", на четвертом - Социал-демократическая партия "Сильная Черногория", на пятом - Хорватская партия реформ Черногории, на шестом - коалиция "Черное на белое", объединяющая Гражданское движение URA, Союз граждан CIVIS, Союз правды и примирения, на седьмом - коалиция албанских партий, на восьмом - коалиция вокруг правящей Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича "Решительно за Черногорию! ДПС-Мило Джуканович". Крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" во главе с профессором Здравко Кривокапичем расположилась в списке под номером девять, на 10 месте "Албанский список Генчи Ниманбегу и Ника Джелосая", на 11 месте - оппозиционная коалиция "Мир - наша нация".

Выборы станут 11-ми по счету с момента введения многопартийной системы в стране. Черногория - это парламентская республика, в которой законодательным органом является однопалатный парламент - Скупщина, состоящий из 81 депутата. Помимо законотворчества, в ее полномочия входит принятие конституции, парламент также утверждает и освобождает от должности премьер-министра и членов правительства, председателя Верховного и Конституционного судов, генпрокурора, принимает бюджет.

Депутаты избираются на четыре года прямым тайным голосованием по системе пропорционального представительства (закрытые списки). Чтобы пройти в парламент, партиям и коалициям необходимо преодолеть 3-процентный барьер. Для политических объединений, представляющих национальные меньшинства действует дополнительное правило. Если ни одно из них преодолевает заградительный барьер в 3%, то он снижается до 0,7%. Партии хорватского меньшинства получают по одному мандату каждая, если за них отдали голоса минимум 0,35% избирателей.

Основные противники

Главными конкурентами на предстоящих выборах станут правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории и оппозиционная коалиция "За будущее Черногории".

Демократическая партия социалистов Черногории была создана в 1991 году Мило Джукановичем, который с тех пор является ее председателем и непрерывно находится у власти. Партия обещает повышение качества жизни пожилых, строительство новых домов для всех граждан, улучшение положения людей с ограниченными возможностями, а также соблюдение принципа терпимости, в том числе к членам ЛГБТ-сообщества. Внешнеполитическими приоритетами ДПС являются дальнейшее развитие отношений с НАТО (член с 2017 года) и завершение процесса вступления в Евросоюз (кандидат с 2010 года). В преддверии выборов и в связи с тяжелой ситуацией в туристической отрасли Мило Джуканович заявил о намерении улучшать отношения с Россией, против которой его режим ввел санкции и которую он ранее обвинял во вмешательстве во внутренние дела Черногории.

Оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" объединяет около 10 партий, входящих в политическое движение "Демократический фронт". Кроме Демфронта, в коалицию вошли Социалистическая народная партия Черногории, движение "Объединенная Черногория", партия "Настоящая Черногория", Югославская коммунистическая партия Черногории, "Рабочая партия", "Партия сербских радикалов", "Партия пенсионеров", партия "Народное движение". Помимо партий, в коалицию входят многочисленные внепартийные представители черногорского общества, профсоюзы и профессиональные организации. Возглавляет коалицию не принадлежащий ни к одной из партий профессор университета Здравко Кривокапич, который в настоящий момент является самым популярным политиком в стране.

Как заявил Кривокапич в комментарии ТАСС, его коалиция намерена в первую очередь отменить Закон о свободе вероисповедания, ущемляющий православную церковь. В планах оппозиции борьба с коррупцией и бандитизмом. По словам Кривокапича, в случае победы оппозиция восстановит дружеские отношения с Российской Федерацией и продолжит свое движение в ЕС, которое "буксует" уже восемь лет.

Позиция церкви