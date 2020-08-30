Лидер "Согласия" убежден, что по итогам выборов в Рижскую думу "убить" партию не удалось

РИГА, 30 августа. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Главным итогом внеочередных выборов в Рижскую думу в субботу для партии "Согласие" стало то, что убить эту политическую силу противникам не удалось. Об этом ТАСС сказал лидер партии Янис Урбанович.

"Главный итог [выборов] - убить "Согласие" не удалось, - сказал Урбанович. - Наш избиратель заступился за нас, хотя у него были причины огорчаться".

Лидер "Согласия" отметил, что в ходе предвыборной кампании партия столкнулась с огромным давлением. "Абсолютно все СМИ [в Латвии] были в основном нашими критиками, - сказал он. - И избиратель наш не мог этого не видеть, но тем не менее пришел [на выборы] и дал нам шанс исправить ошибки. Собственно, этим мы и будем заниматься".

Низкая явка избирателей на выборы, по мнению Урбановича, может быть связана как с общим кризисом доверия к политикам, так и разочарованием избирателей "Согласия". "Низкая явка обусловлена, в принципе, неверием, - считает он. - Это общий кризис доверия политическому классу в Латвии, и столица - в первых рядах этого недоверия. С другой стороны, наш избиратель в большом количестве, думаю, остался дома. Он был дезориентирован".

Янис Урбанович отметил также, что данные экзитполов не всегда соответствуют результатам голосования и сказал, что в ходе подсчета голосов результат "Согласия" может улучшиться.

По данным экзитпола, который провели информагентство ЛЕТА, Латвийское телевидение, Латвийское радио, а также Рижский университет им. Страдыня в сотрудничестве с исследовательским центром СКДС, список "Для развития / За!" и "Прогрессивные" лидирует на внеочередных выборах в Рижскую думу с 26,6%, второе место получит социал-демократическая партия "Согласие" (18,9%). Пятипроцентный барьер также преодолевает "Новое единство" (14,8%), единый список национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" и Латвийского объединения регионов (8,8%), "Честь служить Риге" (7,4%), Новая консервативная партия (6,2%) и Русский союз Латвии (5,2%).

Выборы в Рижскую думу

Голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу завершилось в Латвии в субботу в 22:00 (время совпадает с московским). Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики начала подсчет голосов. Предварительные результаты выборов будут известны в ночь на воскресенье. Всего в Риге работали 156 избирательных участков, граждане могли проголосовать на любом из них. В Рижскую думу должно быть избрано 60 депутатов. На места в городском парламенте претендуют 707 кандидатов, объединенных в 15 списков. Чтобы пройти в думу, политической силе необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Согласно последним данным ЦИК, активность избирателей на внеочередных выборах в Рижскую думу составила 40,39%, или 170 718 человек, включая данные предварительного голосования. Всего, по данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии, в списках избирателей на выборах был зарегистрирован 422 681 человек. Голосовать могли совершеннолетние граждане Латвии и других стран ЕС, место жительства которых зарегистрировано на территории Риги.