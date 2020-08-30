РИГА, 30 августа. /ТАСС/. Итоговая явка на внеочередных выборах в Рижскую думу составила 40,6% - в голосовании принял участие 171 591 избиратель. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Исторически это самая низкая явка на муниципальных выборах в Риге начиная с 1997 года, указывает местное агентство LETA со ссылкой на данные Центризбиркома.

29 августа в Латвии состоялись внеочередные выборы в Рижскую думу. После закрытия участков в 22:00 (время совпадает с московским) начался подсчет голосов. Предварительные результаты выборов будут известны в ночь на воскресенье.

Всего в Риге работали 156 избирательных участков, граждане могли проголосовать на любом из них. В Рижскую думу должно быть избрано 60 депутатов. На места в городском парламенте претендуют 707 кандидатов, объединенных в 15 списков. Чтобы пройти в думу, политической силе необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Всего, по данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии, в списках избирателей на выборах был зарегистрирован 422 681 человек. Голосовать могли совершеннолетние граждане Латвии и других стран ЕС, место жительства которых зарегистрировано на территории Риги.