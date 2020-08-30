Партия "Согласие" лидирует на выборах в Рижскую думу после обработки 0,41% бюллетеней

РИГА, 30 августа. /ТАСС/. Партия "Согласие" лидирует на внеочередных выборах в Рижскую думу по итогам обработки 0,41% бюллетеней, набирая 25,20%. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома.

По его информации, второе место занимает список "Для развития / За!" и "Прогрессивные" (17,59%). Далее идут "Новое единство" (10,27%), единый список национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" и Латвийского объединения регионов (9,34%), Русский союз Латвии (9,17%), "Честь служить Риге" (6,75%), Союз "зеленых" и крестьян (5,77%) и партия "Альтернатива" (5,54%).

По данным экзитпола, который провели информагентство ЛЕТА, Латвийское телевидение, Латвийское радио, а также Рижский университет им. Страдыня в сотрудничестве с исследовательским центром СКДС, на внеочередных выборах в Рижскую думу с 26,6% лидирует список "Для развития / За!" и "Прогрессивные", второе место получила социал-демократическая партия "Согласие" (18,9%). Пятипроцентный барьер также преодолевают "Новое единство" (14,8%), единый список национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" и Латвийского объединения регионов (8,8%), "Честь служить Риге" (7,4%), Новая консервативная партия (6,2%) и Русский союз Латвии (5,2%).

Голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу завершилось в Латвии в субботу в 22:00 (время совпадает с московским). Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики начала подсчет голосов. Предварительные результаты выборов будут известны в ночь на воскресенье. Всего в Риге работали 156 избирательных участков, граждане могли проголосовать на любом из них. В Рижскую думу должно быть избрано 60 депутатов. На места в городском парламенте претендуют 707 кандидатов, объединенных в 15 списков. Чтобы пройти в думу, политической силе необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Согласно последним данным ЦИК, активность избирателей на внеочередных выборах в Рижскую думу составила 40,39%, или 170 718 человек, включая данные предварительного голосования. Всего, по данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии, в списках избирателей на выборах был зарегистрирован 422 681 человек. Голосовать могли совершеннолетние граждане Латвии и других стран ЕС, место жительства которых зарегистрировано на территории Риги.