Трамп может посетить город Кеноша, где прошли протесты

ТАСС, 30 августа. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил о том, что, возможно, посетит американский город Кеноша (штат Висконсин), где прошли массовые протесты после ранения при задержании 23 августа афроамериканца Джейкоба Блейка. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как передает агентство, на вопрос журналистов о том, собирается ли он посетить город, Трамп ответил, что "возможно, да".

Ранее Трамп заявлял о том, что беспорядки в этом городе прекратились после отправки туда сил Национальной гвардии.

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину Блейку. Мужчину парализовало ниже пояса. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В ночь на среду 17-летний Кайл Риттенхаус во время беспорядков застрелил двух человек. Он, по сведениям местного издания Milwaukee Journal Sentinel, мог входить в группу добровольцев, которые пытались защитить имущество от мародеров. Риттенхаус задержан.