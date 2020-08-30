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Отставка премьера Японии Синдзо Абэ

Помпео отметил вклад Абэ в укрепление отношений между США и Японией

Американский госсекретарь также пожелал уходящему в отставку премьер-министру Японии скорейшего выздоровления

ТАСС, 30 августа. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в субботу о том, что Соединенные Штаты высоко ценят вклад уходящего в отставку премьер-министра Японии Синдзо Абэ в укрепление отношений между двумя странами.

"США высоко ценят неизменный вклад премьер-министра Синдзо Абэ в то, чтобы сделать отношения между США и Японией прочными как никогда", - говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента.

"Благодарим его (Синдзо Абэ - прим. ТАСС) за долгие годы самоотверженной службы и желаем скорейшего и полного выздоровления", - добавил глава американской дипломатии.

Абэ заявил, что уходит в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья. Он останется во главе правительства, пока правящая Либерально-демократическая партия не выберет нового председателя. 13 лет назад Абэ также был вынужден покинуть пост премьер-министра из-за язвенного колита.

Теги
ЯпонияСШАПомпео, Майкл (Майк)Отставка премьера Японии Синдзо Абэ
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