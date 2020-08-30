Трамп после съезда республиканцев сократил отставание от Байдена по популярности

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп после общенационального съезда Республиканской партии сократил отставание по популярности от своего соперника на выборах демократа Джозефа Байдена. Это следует из опубликованных в субботу результатов опроса, проведенного компанией Morning Consult.

Опрос проводился в пятницу - на следующий день после завершения партийного слета республиканцев. Респондентов спросили, какого политика они поддержали бы на президентских выборах, если бы волеизъявление состоялось сейчас. 44% ответили, что отдали бы свой голос за Трампа, а 50% - за Байдена. По результатам опроса, проводившегося до начала съезда, о готовности голосовать за Трампа заявляли 42% опрошенных, а за его соперника - 52%.

"Это изменение контрастирует с реакцией избирателей на съезд демократов, который состоялся на прошлой неделе, тогда преимущество Байдена, согласно статистическим данным, осталось неизменным", - отмечается в пресс-релизе Morning Consult.

Опрос проводился среди 4 035 респондентов, статистическая погрешность составляет около 2 процентных пунктов.

На прошедших съездах Трамп и Байден были официально выдвинуты кандидатами в президенты от своих партий. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.