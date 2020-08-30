Генсек кабмина Японии может принять участие в выборах главы правящей ЛДП

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга будет принимать участие в выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) после отставки премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщило в воскресенье агентство Кyodo.

По его сведениям, о соответствующих планах он сообщил генсеку ЛДП Тосихиро Никаи, Суга занимает пост генсека кабмина с декабря 2012 года, когда к власти в стране пришло правительство Абэ. Его популярность и внутрипартийная поддержка выросли на фоне пандемии, и в различных СМИ его стали описывать как одного из наиболее вероятных кандидатов на пост председателя ЛДП после ухода Абэ. Сам Суга пока официально отрицал, что будет баллотироваться на предстоящих выборах.

Абэ 28 августа заявил о желании уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену. Выборы председателя, как ожидается, пройдут 15 сентября.