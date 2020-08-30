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Трамп подтвердил планы США сократить численность войск в Ираке

США намерены сократить численность своих военнослужащих в Ираке с нынешних 5,2 тысяч до 3,5 тысяч человек

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу подтвердил планы американских властей сократить численность войск в Ираке.

"США планируют сократить военное присутствие в Ираке", - написал Трамп в Twitter. К посту он прикрепил ссылку на материал, опубликованный на сайте телеканала One America News Network (OANN), в котором со ссылкой на источники утверждается, что США намерены сократить численность своих военнослужащих в Ираке с нынешних 5,2 тыс. до 3,5 тыс. Слова Трампа при этом повторяют заголовок публикации OANN.

Сам Трамп в своем сообщении никаких пояснений относительно масштабов сокращения не привел. Он также не уточнил, подтверждает ли он все данные, которые приводятся в статье на сайте OANN.

Ранее представитель американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов заявил, что Соединенные Штаты продолжат сокращать численность своих войск в Ираке, однако жестких временных рамок для этого процесса нет, как нет и четко определенной численности войск, которые будут выведены. Как отмечала ранее газета The Wall Street Journal, этот вопрос обсуждался 20 августа на встрече Трампа с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в Белом доме.

В Ираке американские войска выполняют различные задачи с 2003 года. В ночь на 3 января этого года ВС США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль. Действия американцев, наносивших с 29 декабря удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск.

В июне в совместном заявлении властей США и Ирака по итогам переговоров в рамках начавшегося между ними стратегического диалога говорилось о том, что Вашингтон в ближайшие месяцы продолжит сокращать свое военное присутствие в Ираке и будет обсуждать с Багдадом статус оставшихся в стране американских военнослужащих.

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