Штаб Байдена призвал возобновить брифинги разведки для Конгресса

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден считает необходимым немедленно отменить решение прекратить брифинги разведки, посвященные вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в ноябре выборах и предназначенные для профильных комитетов Конгресса. Об этом говорится в заявлении, размещенном в субботу в Twitter представителя избирательного штаба демократа Эндрю Бейтса.

"Внушает глубокую тревогу то, что администрация ограничивает предоставление информации представителям народа в Конгрессе, умножая тем самым угрозу национальной безопасности [США], особенно учитывая беспрецедентно радушное отношение Дональда Трампа к подобным нападкам на нашу демократию. Он делает это ради собственной выгоды. Это решение следует пересмотреть немедленно", - отмечается в заявлении.

По утверждению штаба демократа, упомянутое выше решение позволяет сделать "один единственный вывод". Он заключается в том, что Трамп рассчитывает на поддержку руководства России на предстоящих выборах в США в ноябре. Президент США в субботу объяснил отмену брифингов тем, что американские конгрессмены, для которых они проводились, "сливали" и искажали полученную информацию прессе.

Телекомпания CNN первой информировала со ссылкой на свои источники, что нацразведка США ограничится в дальнейшем только письменными сообщениями по упомянутой выше теме. Остальные ведомства, участвующие в обеспечении безопасности на выборах, будут по-прежнему проводить для законодателей брифинги и регулярно направлять им информацию в письменной форме. Речь идет о министерствах юстиции, обороны и внутренней безопасности.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".