Почти 20 человек задержали в Портленде из-за беспорядков

ТАСС, 30 августа. Полиция американского города Портленд задержала по меньшей мере 19 участников уличных акций протеста после поджога здания. Об этом в субботу сообщили правоохранительные органы города.

По информации, представленной в пресс-релизе, участники беспорядков в ночь с пятницы на субботу подожгли здание Ассоциации полиции Портленда и начали бросаться в представителей охраны правопорядка различными предметами, в том числе камнями. Несколько сотрудников полиции получили травмы.

Последние недели наиболее масштабные акции наблюдаются в Портленде, куда по решению администрации США направили сотрудников федеральных силовых ведомств. Они принимают участие в разгоне участников беспорядков.