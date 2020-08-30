В Черногории зафиксировали высокую явку избирателей на парламентских выборах

БЕЛГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Высокая явка избирателей фиксируется на проходящих в Черногории парламентских выборах. Об этом сообщил в воскресенье Центр мониторинга выборов (CеMI).

По данным центра, к 09:00 (10:00 мск), за два часа с момента их открытия, на участки пришли 14,7% избирателей. Самая высокая явка отмечается в столице Черногории Подгорице (15,2%) и на населенном албанцами юге (15,5%). Оппозиционный северный регион уступает по явке, здесь она составила 12,6%. Явка значительно превышает показатели выборов 2016 года. Тогда за первый час голосования на участки пришли 3,5% избирателей, сегодня - 5,8%.

Одним из первых на выборах проголосовал митрополит Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви Амфилохий. Позиция церкви может сыграть ключевую роль на проходящих выборах, гонения власти и попытки отнять у церкви ее имущество привели к массовым многомесячным молитвенным протестам. Ранее митрополит Амфилохий, чей авторитет в стране непререкаем, заявил, что пойдет голосовать впервые за 82 года своей жизни и призывает к этому своих сограждан. Митрополит призвал верующих активно принимать участие в народном волеизъявлении и "голосовать по совести", за "человеческое достоинство, а не за тех, кто строит будущее Черногории на ложной идеологии, безбожной и антирелигиозной".

Ожидается, что главными конкурентами на предстоящих выборах станут правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов Черногории и оппозиционная коалиция "За будущее Черногории".

Выборы являются одиннадцатыми по счету с момента введения многопартийной системы в стране. Черногория является парламентской республикой, в которой законодательным органом является однопалатный парламент (Скупщина), состоящий из 81 депутата. Помимо законотворчества, в полномочия Скупщины входит принятие конституции, парламент также утверждает и освобождает от должности премьер-министра и членов правительства, председателя Верховного и Конституционного судов, генпрокурора, принимает бюджет.

Депутаты избираются на четыре года прямым тайным голосованием по системе пропорционального представительства (закрытые списки). Чтобы пройти в парламент, партиям и коалициям необходимо преодолеть трехпроцентный барьер. Для политических объединений, представляющих национальные меньшинства, действует дополнительное правило: если ни одно из них не преодолевает барьер в 3%, то он снижается до 0,7%.