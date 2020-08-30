Блок "Для развития/За!" и "Прогрессивные" победил на выборах в Рижскую думу

РИГА, 30 августа. /ТАСС/. Список партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные" победил на внеочередных выборах в Рижскую думу с 26,16% голосов избирателей. Об этом в воскресенье сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии.

По данным Центризбиркома, второе место заняла социал-демократическая партия "Согласие" (16,89%). Далее идут "Новое единство" (15,24%), единый список национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" и Латвийского объединения регионов (9,64%), партия "Честь служить Риге" (7,72%), партия "Русский союз Латвии" (6,52%) и Новая консервативная партия (6,39%).

Таким образом, "Для развития /За!" и "Прогрессивные" могут получить 18 мандатов в Рижской думе, "Согласие" - 12, "Новое единство" - 10, национальное объединение и Латвийское объединение регионов - семь, "Честь служить Риге" - пять, а "Русский союз Латвии" и Новая консервативная партия - по четыре.

В целом и предвыборный период, и день выборов прошли спокойно и без существенных инцидентов. Служба государственной безопасности Латвии сообщила, что получила 25 сигналов о возможных нарушениях за период до выборов и в день голосования, но большинство из них не подтвердилось. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, в свою очередь, получило около 10 сигналов о возможных нарушениях запрета на агитацию, в трех случаях начата углубленная проверка.

Государственная полиция республики также начала несколько административных процессов. Один из них связан с нарушением запрета на агитацию в день выборов из-за распространения в одном из районов Риги листовок некоей партии, название которой не разглашается. Второй - о несоблюдении самоизоляции, поскольку человек, который должен был ее соблюдать, отправился на участок, чтобы лично проголосовать на выборах.

Внеочередные выборы в Рижскую думу состоялись 29 августа. Всего в Риге работали 156 избирательных участков, граждане могли проголосовать на любом из них. Явка избирателей на выборах составила 40,58% - в голосовании принял участие 171 521 гражданин. В Рижскую думу должно быть избрано 60 депутатов. На места в городском парламенте претендовали 707 кандидатов, объединенных в 15 списков. Чтобы пройти в думу, политической силе необходимо было преодолеть пятипроцентный барьер.