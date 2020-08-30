Офицера ВС Франции подозревают в измене в пользу России

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Французская прокуратура начала расследование в отношении подполковника Вооруженных сил Франции в связи с подозрением в передаче важных сведений российским спецслужбам. Об этом сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире радио Europe 1 в воскресенье.

"Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче [важной информации] или нанесении ущерба безопасности. В отношении него была начата соответствующая процедура, поскольку министерство вооруженных сил в инициативном порядке обратилось в прокуратуру, - заявила она. - Мы приняли все необходимые меры безопасности. Сейчас необходимо, чтобы судебная система сделала свою работу в соответствии с принципом секретности расследования".

Она добавила, что только судебная система сможет подтвердить мотивы действий военнослужащего и определить состав возможного преступления.

По информации радиостанции, этот офицер проходил службу на военной базе в Италии. Он был задержан сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда под конец своего отпуска собирался вернуться в Италию.