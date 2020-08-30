В Белоруссии задержали 29 человек за участие в несанкционированных акциях 29 августа

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали 29 августа 29 человек за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.

"Всего по республике в результате проведенных разбирательств органами внутренних дел задокументированы 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности. Всего в стране "зафиксированы 42 очага политической активности граждан, в которых участвовали более 8 500 человек", проинформировали в МВД. По его данным, мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия (в поддержку президента - прим. ТАСС) прошли в Минске, а также Витебской, Гомельской и Минской областях.

В милицейском ведомстве сообщили, что протестные акции отмечались на территории 24 населенных пунктов страны. В частности, в Минске с 14:45 до 14:55 (совпадает с московским) по городским улицам проехали около 200 мотоциклистов, а с 17:10 до 19:30 - примерно 100 велосипедистов. С 15:40 на площади Победы начался так называемый гранд-парад женских миротворческих сил, который завершился в 20:00 после неоднократных предупреждений сотрудников милиции. "Участие в данном мероприятии приняли около четырех тысяч человек", - отметили в МВД Белоруссии.