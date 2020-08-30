Кандидат в мэры Риги от победившего блока начнет коалиционные переговоры в понедельник

РИГА, 30 августа. /ТАСС/. Кандидат в мэры Риги от победившего на внеочередных выборах списка "Для развития / За!" и "Прогрессивных" Мартиньш Стакис пригласит в понедельник лидеров избранных в парламент политических сил на первые официальные переговоры о создании правящей коалиции. Об этом он сообщил в воскресенье агентству LЕТА.

По словам Стакиса, в новую коалицию в Риге должны войти партии, которые составляют правящую коалицию в латвийском Сейме (парламенте), а партии "Согласие" и "Честь служить Риге" должны остаться в оппозиции, как он и обещал в ходе избирательной кампании.

Как сообщила в воскресенье Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии, список партий "Для развития / За!" и "Прогрессивные" победил на внеочередных выборах в Рижскую думу с 26,16% голосов избирателей. Второе место заняла социал-демократическая партия "Согласие" (16,89%). Далее идут "Новое единство" (15,24%), единый список национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" и Латвийского объединения регионов (9,64%), партия "Честь служить Риге" (7,72%), партия "Русский союз Латвии" (6,52%) и Новая консервативная партия (6,39%).

Таким образом, "Для развития /За!" и "Прогрессивные" получат 18 мандатов в 60-местной Рижской думе, "Согласие" - 12, "Новое единство" - десять, национальное объединение и Латвийское объединение регионов - семь, "Честь служить Риге" - пять, а "Русский союз Латвии" и Новая консервативная партия - по четыре.

Внеочередные выборы в Рижскую думу состоялись 29 августа. Всего в Риге работали 156 избирательных участков, граждане могли проголосовать на любом из них. Явка избирателей на выборах составила рекордно низкие 40,58% - в голосовании принял участие 171 521 гражданин. На места в городском парламенте претендовали 707 кандидатов, объединенных в 15 списков. Чтобы пройти в думу, политической силе необходимо было преодолеть пятипроцентный барьер.