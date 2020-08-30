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Кризис на Украине

Кравчук и Фокин заявили о готовности поехать в неподконтрольный Киеву Донбасс

Замглава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта при этом указал на необходимость конкретных гарантий безопасности

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук и недавно назначенный его заместителем Витольд Фокин готовы приехать в неподконтрольный Киеву Донбасс при условии предоставления им гарантий безопасности. Такое заявление сделал Фокин в интервью изданию "Страна".

"Председатель нашей делегации это предложение (поехать на неподконтрольную часть Донбасса - прим. ТАСС) поддерживает. Более того, при наличии конкретных гарантий безопасности, готов поехать со мной в Донбасс", - сказал он. Вместе с тем Фокин подчеркнул, что с президентом Украины Владимиром Зеленским для согласования этого вопроса пока не встречался. "Его мнение мне неизвестно", - добавил он.

Ранее в офисе Зеленского неоднократно заявляли, что Киев не ведет и не будет вести переговоры с представителями республик Донбасса.

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