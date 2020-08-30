Новый замглавы делегации Киева в контактной группе выступил за полную амнистию в Донбассе

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Недавно назначенный заместителем главы украинской делегации в контактной группе экс-премьер Витольд Фокин заявил о необходимости для прекращения конфликта в Донбассе объявить всеобщую амнистию, провести выборы и решить вопрос с предоставлением региону особого статуса.

"Еще важный вопрос об амнистии. У обеих сторон было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров - моя позиция, - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - сказал он в интервью, опубликованном в воскресенье в издании "Страна". При этом Фокин считает, что особый статус Донбасса не нужно отображать в Конституции Украины. "Конституция не проходной двор, менять ее по каждому поводу нецелесообразно", - считает он.

Фокин также выразил мнение, что на переговорах контактной группы необходимо "добиться взаимных уступок". "Если мы согласимся с их (ДНР и ЛНР - прим. ТАСС) требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять конституцию для специального статуса", - полагает замглавы украинской делегации.

Он также признал, что на Украине есть еще одна сторона, которая считает режим тишины шагом к капитуляции и всячески мешает заключению мира в Донбассе. "Ни о какой капитуляции речи не должно идти. Цель нашей делегации в том, чтобы добиться общей заинтересованности, найти компромисс и выйти из тупика, в котором топтались почти шесть лет", - сказал он. В целом, по мнению Фокина, мира в Донбассе "можно добиться довольно быстро", если разумно провести работу в рамках переговоров контактной группы.

Местные выборы

Постановление Верховной рады о назначении местных выборов на Украине 25 октября с запретом их проведения на неподконтрольной территории Донбасса противоречит минским соглашениям, указал Фокин. "Рада приняла решение, которое прямо противоречит минским соглашениям. А ЦИК отказался проводить выборы местных органов власти не только в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, но и на подконтрольной территории Донбасса", - сказал он.

Верховная рада 17 июля назначила местные выборы на Украине на 25 октября с одновременным запретом их проведения на неподконтрольной части Донбасса. В четвертом пункте документа условием проведения выборов на этих территориях называются предварительная передача Украине контроля над совместным участком границы с РФ, вывод всех "незаконных вооруженных формирований" и техники, под которыми имеются в виду силы народной милиции республик Донбасса, восстановление в регионе "конституционного строя и правопорядка" в соответствии с нынешними законами Украины, что противоречит минским соглашениям. В минских соглашениях сказано, что Украина получит контроль над границей только после проведения в регионе местных выборов и вступления в силу особого статуса Донбасса.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук на заседании уонтактной группы 19 августа пообещал письменно обратиться к Верховной раде по поводу приведения постановления Рады в соответствие с минскими соглашениями. Во исполнение этого обязательства Кравчук попросил Раду только проверить соответствие пункта четвертого постановления о выборах минским соглашениям и Конституции Украины. Это обращение Кравчука было рассмотрено на закрытом заседании комитета Рады по вопросам организации государственной власти 26 августа, однако никаких решений относительно пересмотра постановления принято не было. По результатам этого заседания Кравчук сообщил, что Рада будет работать над проектом специального закона о выборах в Донбассе.

Минские соглашения лежат в основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине. В последнее время представители Киева заявляли, что минские соглашения по Донбассу должны быть выполнены, но их необходимо модернизировать.