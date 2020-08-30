В Минске началась акция протеста оппозиции

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Колонны демонстрантов начали движение в сторону центра Минска на анонсированную оппозицией массовую акцию протеста на площади Независимости. Об этом передает в воскресенье корреспондент ТАСС.

По Партизанскому проспекту движутся несколько сотен заводчан и группа людей с бело-красно-белыми флагами, они скандируют "Жыве Беларусь!". Из районов Новая Боровая, Лошица, Уручье, Серебрянка в сторону центра также идут люди с оппозиционной символикой. Жители микрорайона Малиновки, Брилевичей и Юго-Запада собираются возле станции метро "Михалово" и уже готовы начать движение в центр Минска. Проезжающие машины сигналят в знак поддержки.

Пока не понятно, куда смогут прийти протестующие, так как вся прилегающая к площади Независимости территория заблокирована переносной оградой. Здесь все заставлено грузовыми машинами для перевозки личного состава, автозаками, водометами и другой специальной техникой для разгона демонстрантов. Кроме того, огорожены площадь Победы и Октябрьская площадь перед Дворцом Республики, выставлено ограждение по периметру стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей. В центре города закрыты парковки для автомобилей.

Вдоль проспекта Независимости оставлен лишь небольшой проход для пешеходов, параллельная проспекту улица Маркса закрыта для передвижения транспорта и людей.