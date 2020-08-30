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Трамп обвинил мэра Портленда в некомпетентности на фоне протестов

Президент также настаивает на вводе в город Национальной гвардии США

ТАСС, 30 августа. Президент США Дональд Трамп считает, что мэр Портленда (штат Орегон) Тед Уилер некомпетентен в исполнении своих обязанностей в условиях продолжающихся протестных акций и беспорядков в городе.

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"Бурная реакция, происходящая в Портленде, не может быть неожиданной после 95 дней наблюдения. И некомпетентный мэр признает, что не имеет малейшего понятия о том, что происходит. Народ Портленда больше не будет мириться с отсутствием безопасности", - написал Трамп в воскресенье на своей странице в Twitter.

Президент также настаивает на вводе в город Национальной гвардии США. "<...> Национальная гвардия может решить эти проблемы меньше, чем за час. Местные власти должны попросить [о вводе Нацгвардии], пока еще не слишком поздно", - указал он.

Последние недели наиболее масштабные акции наблюдались в Портленде, куда по решению администрации США были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств. Они принимают участие в разгоне участников беспорядков. Ранее со ссылкой на местные правоохранительные органы агентство Associated Press сообщило о гибели одного человека в результате столкновений между толпой протестующих в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") и сторонниками Трампа в Портленде. Портлендские стражи порядка заявили о задержании 19 участников уличных акций протеста.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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