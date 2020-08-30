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Военный мятеж в Мали

Во Франции настаивают на возвращении власти гражданским в Мали в течение месяца

Министр ВС Франции Флоранс Парли подчеркнула, что политический переход должен произойти в соответствии с законами и в рамках действующих государственных институтов, иначе это может пойти на пользу террористам

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Возвращение власти гражданским лицам в Мали после военного переворота должно произойти как можно скорее, желательно в течение месяца, иначе сложившаяся ситуация будет играть на руку террористам. Об этом заявила 30 августа министр ВС Франции Флоранс Парли.

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"Нужно, чтобы этот [политический] переход произошел очень быстро, а гражданское лицо встало во главе государства", - заявила Парли. Министр отметила, что заявленный военными срок в три года "даже не обсуждается", уточнив, что "это вопрос [одного] месяца".

Она добавила, что политический переход должен произойти в соответствии с законами и в рамках действующих государственных институтов. "Если такого не произойдет, это может пойти на пользу террористам. Террористы пользуются слабостью государства, а оно очень слабо сейчас", - констатировала она.

Глава оборонного ведомства отметила, что в своих первых заявлениях пришедшие к власти в стране военные выразили приверженность борьбе с терроризмом и соблюдению всех международных обязательств страны. "К настоящему моменту все эти обязательства соблюдаются", - признала она.

"Франция, в первую очередь, жестко осудила этот госпереворот. В последние месяцы в Мали образовалась сложная экономическая и социальная ситуация, но нельзя решать проблемы, устраивая госперевороты", - заявила Парли.

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