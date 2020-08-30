Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября

ЦХИНВАЛ, 30 августа. /ТАСС/. Республика Южная Осетия планирует 15 сентября открыть границу с Россией, сообщили ТАСС в пресс-службе президента республики Анатолия Бибилова. Запрет на пересечение границы с РФ действует с начала апреля в связи с пандемией.

"Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, начнется учебный процесс в полном объеме. При этом принимая во внимание возможные риски с открытием границы. Поэтому поручаю министерству здравоохранения нарастить имеющиеся на сегодняшний день запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми принимать больных", - цитирует Бибилова пресс-служба.