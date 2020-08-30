Лидер протестующих в Мали заявил, что переходный период не должен превышать 18 месяцев

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Переходный процесс в Мали, где власть захватили военные, должен длиться не более 18 месяцев. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью французской медиагруппе Radio France internationale лидер "Движения 5 июня - Объединения патриотических сил" (M5-RFP) имам Махмуд Дико.

"Переход следует осуществить по взаимному согласию под руководством гражданского лица, - подчеркнул Дико. - Этот период должен длиться 18 месяцев или меньше".

В минувшую субботу Махмуд Дико заявил, что не будет добиваться поста главы государства.

Созданный военными Национальный комитет спасения народа провел в ночь на воскресенье на армейской базе Кати консультации с руководством "Движения 5 июня - Объединения патриотических сил" по поводу формирования государственных структур. Ожидается, что представители движения войдут во временное правительство Мали, которое должно сначала реформировать государственные основы страны, а затем провести президентские и парламентские выборы.

На состоявшемся 28 августа саммите ЭКОВАС лидерами 14 государства Западной Африки было принято решение о том, что нормализация отношений с Мали возможна при условии, что переходный период просуществует в стране не более 12 месяцев и завершится президентскими и парламентскими выборами.